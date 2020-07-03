Нонна Гришаева показала яркий купальник у бассейна на крыше отеля

https://static.news.ru/photo/cf1e4118-bdcd-11ea-8fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/grishaevanonna

Актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.

Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.

При этом солнечные процедуры она принимает, не опасаясь обгореть, так как небо затянуто облаками и солнце не обжигает. Но если на воздухе не так уж и тепло, то в бассейне вполне комфортно. Вода в нём, по словам Гришаевой, около +30 градусов — гораздо теплее, чем в заливе.

С видом на залив можно чудесно поплавать и отдохнуть, и полежать, и позагорать. В общем, красота несказанная, — рассказала актриса в Instagram.

В комментариях пользователи пожелали ей хорошего отдыха и прекрасного настроения.

Сейчас 48-летняя Гришаева замужем за актёром Александром Нестеровым, который на 12 лет младше актрисы. В 2006 году у них появился сын Илья. Кроме того, от первого брака с актёром и музыкантом Антоном Дёровым Гришаева родила дочь Анастасию. Недавно девушке исполнилось 24 года.

Однако с кем именно актриса находится на отдыхе и кто сделал фотографию, она не уточнила.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица Настя Каменских опубликовала фото в бассейне. Снимок получился очень необычным, на нём Каменских словно «русалочка» плывёт под водой. На ней совсем не видно купальника.