Номер Бузовой на Мальдивах оказался в три раза дороже, чем у Тарасова

https://static.news.ru/photo/55c34a96-4b5a-11eb-b14c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова встречает Новый год на Мальдивах. Для проживания она выбрала роскошный отель You & Me Maldives, из окон её номера открывается вид на голубую лагуну.

Отель расположен на острове Ютерумаафару, пишет Teleprogramma.pro. Люксовый номер в нём стоит около 200 тысяч рублей за сутки проживания.

На Мальдивах также находится экс-супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен выбрал для отдыха с дочками и женой Анастасией Костенко остров Куредхивару. Он находится достаточно далеко от места проживания певицы, однако у звёзд есть шанс встретиться на экскурсии. Тарасов платит за номер в отеле Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives около 60 тысяч рублей в сутки, по данным издания StarHit.

Бузова и Тарасов сыграли свадьбу в 2012 году. Спустя четыре года брак пары распался. Певица тяжело переносила расставание, судя по её интервью того периода.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Мальдивских островах проводит отдых шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущий приехал в отпуск в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочки Лады. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и рассказал, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.