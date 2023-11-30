Нижнее белье, поддержка СВО, Баку: как сейчас живет певица Анна Семенович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Семенович в последние годы променяла гастрольную деятельность на развитие бизнеса и карьеру актрисы. Чем сейчас занимается артистка, почему находится под санкциями Украины и Литвы?

В каких проектах задействована Анна Семенович

Анна Семенович в 2023 году запустила проект «Клуб Богинь», который позиционируется как закрытое сообщество только для женщин. В нем проходят встречи в формате девичника, психологические тренинги и консультации с различными специалистами в области личностного роста.

С 2011 года и по настоящее время исполнительница является ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». На днях она приняла участие в съемках для нового сезона шоу «Дуэты» на «России 1», а также посетила молодежный форум в Баку в качестве спикера.

Помимо эстрадной деятельности и съемок в телепередачах, Анна Семенович строит карьеру актрисы. В текущем году с исполнительницей вышел фильм «Гардемарины 1787. Мир», где певице досталась роль Аннет, и сериал «Отмороженные», в котором артистка сыграла саму себя.

Также Семенович продолжает заниматься бизнесом по пошиву нижнего белья и купальников для женщин с пышными формами.

Что известно о личной жизни и возрасте Анны Семенович

Анна Семенович призналась, что уже около года состоит в отношениях, однако раскрывать имя возлюбленного не намерена. По словам артистки, сейчас она готова к свадьбе и планированию детей, но не считает это главным смыслом жизни.

«Считаю, что выйти замуж и родить — не самое главное достижение женщины в этом мире. Подчеркиваю, это мое личное мнение, которое я никому не навязываю и не настаиваю на его категоричности. И далеко не всегда дети и семья — единственное предназначение женщины», — сказала она lady.mail.

Певица давно задумывается о материнстве, из-за чего неоднократно замораживала яйцеклетки. Семенович заявила, что готова даже стать матерью-одиночкой.

«В современном обществе умение быть самостоятельной для женщины очень полезно. Чтобы вне обстоятельств, которые бывают разными, она могла сама обеспечить себя и ребенка», — объяснила исполнительница.

Анна Семенович также развеяла слухи о своем возрасте. В открытом доступе размещена информация, якобы ей сейчас 45 лет. Певица заверила, что родилась 1 марта 1980 года, а прошедшей весной отпраздновала свое 43-летие.

За что против Семенович ввели санкции

Анна Семенович поддерживает спецоперацию. Певица неоднократно выступала перед российскими военнослужащими и жителями Донбасса.

«Было волнительно выступать в госпитале. В конце концерта солдаты танцевали. Кто как мог. Я увидела в их глазах надежду. Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребенком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив», — рассказала певица в передаче «Жизнь и судьба».

В середине июня 2023 года исполнительница поддержала и присоединилась к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО из личных средств.

За поддержку спецоперации Анну Семенович в 2022 году внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины. Также против нее ввела санкции Литва, запретив въезд на территорию страны.

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