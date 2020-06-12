Нинидзе поделилась снимком с первого свидания с Виторганом

https://static.news.ru/photo/3689e310-ad5d-11ea-b32e-fa163e074e61_660.jpg Нино Нинидзе и Максим Виторган Фото: ninosha13/instagram.com

Спустя год после начала романа с режиссёром Максимом Виторганом его возлюбленная, актриса Нино Нинидзе, опубликовала в Instagram фото с их первого свидания, которое произошло в июне 2019 года.

Первое. Год назад, — подписала кадр Нинидзе.

Подписчики актрисы в очередной раз восхитились красотой звёздной пары и отметили, что, видимо, между Нино и Максимом «всё серьёзно».

Недавно Нинидзе занялась поисками новой квартиры для себя и четырёхлетнего сына Сандрика. В качестве районов она рассматривает столичные Хамовники, Басманный и Пресню, передаёт Telegram-канал «Героиня Татлера». Квартира должна быть двухкомнатной, с отдельной кухней и бытовой техникой. Там должно быть чисто и уютно, писал NEWS.ru.