Niletto раскрыл секрет своей идеальной спортивной фигуры

https://static.news.ru/photo/b9db755a-e6c7-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: niletto_official/instagram.com

Автор хита «Любимка» певец Данил Прытков рассказал, как ему удалось добиться выдающегося телосложения.

Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, имеет не только вокальные данные, но и накачанное тело, которому могут позавидовать даже культуристы. Артиста часто обвиняют, что для достижения своих форм он использовал гормоны и стероиды. Niletto решил развеять эти слухи и продемонстрировал свою тренировку. Своё видео, которое он опубликовал в Instagram, Прытков назвал «Школьный воркаут».

Как рассказал певец, в школьные годы он с ребятами часто играл во дворе в «американку» — поэтапное выполнение различных элементов на турнике, за которые начислялись баллы.

Семь лет играли в «американку». Мы просто часами играли, до 500, до 600 по этим очкам доходили. И мы просто по 15 минут на турнике крутились, — вспоминает Данил.

Кроме того, по словам артиста, он с начальных классов ходил на физкультуру, выступал на всех соревнованиях от школы, «люто бегал, прыгал и на турнички ходил с пацанами».

Я прям любил спорт и люблю до сих пор. Я просто такой небольшой фанатик спорта. Было и «железо», и турник, хоккей, футбол, волейбол — всё было. Но турника больше всего было, — рассказал Прытков.

Помимо спорта Niletto много времени проводит в танцевальных залах, благодаря чему имеет отличную координацию. Певец выразил надежду, что его юные фанаты не только любят песни, но и спорт, и пожелал молодёжи как можно больше времени проводить в движении, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что Данил Прытков сменил причёску. До этого момента татуированный музыкант мог похвастаться густой шевелюрой. Кроме того, его фишкой, изюминкой и визитной карточкой, как утверждали подписчики, была косичка. Теперь артист сбрил не только её, но и расстался со всей своей шевелюрой. После того как машинка прошлась по голове Niletto, длина его волос не больше трёх миллиметров. При этом Данил решил не обращаться к стилистам, а постриг себя сам. Фолловеры из-за этого впали в настоящий шок.