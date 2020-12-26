Niletto пришёл на день рождения к дочери Бородиной

https://static.news.ru/photo/72ef7214-479c-11eb-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/borodylia

Рэпер из Екатеринбурга Данила Прытков (Niletto) стал гостем на дне рождения младшей дочери ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Теоны. Видео с вечеринки телеведущая опубликовала в Instagram.

Niletto на празднике спел свои хиты «Ты такая красивая» и «Любимка».

Мы сегодня здесь, чтобы подарить тебе, всем твоим друзьям и родным музыку, вместе потанцевать. Желаю, чтобы твой день рождения был ярким, — поздравил Теону Прытков.

Именинница призналась, что счастлива. А рэпер отметил, что это главное. После этого дети, приглашённые на праздник, спели один из хитов Niletto.

Теоне исполнилось пять лет. Она — вторая дочь Ксении, которую она родила в браке с предпринимателем Курбаном Омаровым. От первого брака у звезды есть старшая дочь Маруся.

Недавно Омаров рассказал, почему мужчины изменяют женщинам. Курбан признался, что к нему в социальных сетях часто обращаются девушки, чьи возлюбленные изменяют. Поэтому Омаров решил объяснить, что делать и как простить человека после похода «налево».

Ранее Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис. Так, телеведущая жёстко раскритиковала людей, которые ругают проект «Дом-2».

По словам Бородиной, ей сложно понять, почему некоторые бывшие участники шоу, получившие популярность, позволяют себе публично глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии.