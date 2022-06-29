«Никто вкладываться не будет»: критик оценил перспективы звёзд на Западе Критик Бабичев с пессимизмом оценил возможности сбежавших звёзд начать карьеру на Западе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Критик Евгений Бабичев с большим пессимизмом отнёсся к перспективе сбежавших российских звёзд начать карьеру на Западе. По его словам, российские артисты никогда не были востребованы на западных сценах и вкладываться в них никто не будет, приводит слова эксперта «Абзац».

Западная слава в своё время пришла к группам «Парк Горького» и «Тату», а больше, считает критик, «гордиться некем».

Слабо верится. А если кто-то на Западе поддержит нашего артиста, то это будет больше хайп-история. Зарубежные рекорд-лейблы не поверят в российского артиста, не будут вкладывать большие деньги. Потому что заработать на нём можно будет немного, — пояснил Бабичев.

Другое дело — Россия, где работа для уехавших из страны артистов была круглый год. Это объясняется масштабами страны, где можно было выступить в каждом городе и с тем же успехом отправиться по второму кругу. К тому же российских артистов охотно принимали в Белоруссии, Казахстане и других странах, где есть русскоговорящие люди.

Сейчас же, считает Бабичев, им придётся ограничиваться разовыми концертами.

Сколько реально можно этим заниматься в течение года? Проехался с небольшим гастрольным туром, допустим по Европе, Германии, ну, это раз в год. Плюс какие-то выездные мероприятия, корпоративы. Но это не может быть так часто и не покроет все их затраты по сравнению с тем, как это было в России, — считает музыкальный критик.

Ранее классический и эстрадный певец Ян Осин предрёк сбежавшим и уже возвращающимся артистам переход на ручной труд. Он считает, что в России покинувшим страну звёздам мало кто обрадуется — свою роль сыграет элемент предательства.