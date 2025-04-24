«Никто не заметил отсутствия»: Соседов о Брежневой Критик Соседов заявил, что отсутствие Брежневой в России никто не заметил

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Вера Брежнева — плохая певица, и ее отсутствия после СВО в России никто не заметил, высказал мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, любопытен только выбор ее псевдонима, который является фамилией известного советского генсека.

Веру Брежневой певицей я никогда не считал. Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева? — сказал Соседов.

Музыкальный критик отметил, что фамилия Брежнева ассоциируется только с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым. По его словам, в остальном же артистка интереса не представляет.

Меладзе для нее писал песни. Чтобы она делала без него? —резюмировал Соседов.

По мнению критика, братья Меладзе могут вернуться в РФ, если политическая ситуация изменится, так как они всегда хорошо зарабатывали в России. Соседов полагает, что для этого им придется публично покаяться.

Ранее Соседов сказал, что певица Елена Ваенга могла бы занять место лидера на российской эстраде, которое раньше принадлежало Алле Пугачевой. Он добавил, что Ваенга на своих концертах поет только вживую и с большим уважением относится к зрителям.