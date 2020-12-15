«Никто не находил молоденьких»: Деревянко высказался о разводе с супругой

Актёр Павел Деревянко и его супруга Дарья Мясищева официально сообщили о своём расставании.

Видео заявления супругов актёр опубликовал на своей странице в Instagram.

Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Просто мы решили, что так будет лучше для нас всех, — сказал Деревянко.

Актёр отметил, что они по-прежнему дружат и воспитывают дочек. Он также попросил не придумывать своих версий причин их расставания.

Просто пришло время нам расстаться, и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому за понимание и деликатность, — написал артист.

Слухи о том, что брак актёра с Дарьей Мясищевой находится под угрозой, появились после того, как на премьеру фильма «Серебряные коньки» звезда российского кино пришёл один. Сплетни оказались правдой, и гражданская жена артиста подтвердила, что их отношения закончились, писал NEWS.ru.

У пары есть две дочери. Старшей — Вере — 10 лет, а младшей — Александре — 6 лет.