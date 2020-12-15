«Никто не находил молоденьких»: Деревянко высказался о разводе с супругой

Актёр Павел Деревянко и его супруга Дарья Мясищева официально сообщили о своём расставании.
Видео заявления супругов актёр
Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Просто мы решили, что так будет лучше для нас всех, — сказал Деревянко.
Актёр отметил, что они по-прежнему дружат и воспитывают дочек. Он также попросил не придумывать своих версий причин их расставания.
Просто пришло время нам расстаться, и мы это вовремя поняли. Большое спасибо каждому за понимание и деликатность, — написал артист.
Слухи о том, что брак актёра с Дарьей Мясищевой находится под угрозой, появились после того, как на премьеру фильма «Серебряные коньки» звезда российского кино пришёл один. Сплетни оказались правдой, и гражданская жена артиста подтвердила, что их отношения закончились, писал NEWS.ru.
У пары есть две дочери. Старшей — Вере — 10 лет, а младшей — Александре — 6 лет.
Деревянко и Мясищева не регистрировали брак. Дарья — внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Она юрист по образованию, но предпочла заниматься бизнесом. Несколько лет назад открыла собственную пекарню. В 2019 году семья приобрела участок на Алтае и строила там дом.