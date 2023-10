«Никто и ничто»: Соседов объяснил, почему не простит уехавшую Пугачеву Соседов объяснил предательство Пугачевой низкой культурой и плохим воспитанием

Музыкальный критик Сергей Соседов на YouTube-шоу FAMETIME TV сообщил, что уехавшая из России Алла Пугачева «наплевала на то, что было свято», и предала свой народ. По его словам, прощать такие поступки нельзя. Соседов также добавил, что с возрастом Пугачева растеряла свои талант, голос и энергетику, после чего остались только «вульгарность, отсутствие культуры и воспитания».

Нельзя прощать предательство. Тем более если ты большой артист или был им когда-то. И наплевал на свою страну, которая тебе дала все: славу, успех, деньги. И ты без этой страны ничто и никто, и звать тебя никак. И ты потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали тем, кем ты стала, рабами и холопами... Этого прощать нельзя! Это все от плохого воспитания, от невысокой культуры, безусловно. Печально. Для нее [Пугачевой] в первую очередь, — заявил Соседов.

Критик также отметил, что именно зрители разных возрастов создали для Пугачевой «пьедестал, на который она взошла». По его мнению, певицу нельзя назвать культурным кодом страны, потому что она не относится к великим музыкантам, философам и писателям, таким как Пушкин, Рахманинов, Плисецкая или Русланова.

Культурный код страны — это то, что остается, а она [Пугачева] не останется, — сообщил Соседов.

