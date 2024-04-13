«Никто безголосую не хочет»: продюсер разнес Пугачеву Продюсер Дзюник: в России никто не хочет слушать «безголосую» Пугачеву

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева больше не интересна российской публике. По его словам, артистка «превратилась в ноль» и больше никому не нужна, передает Teleprogramma.pro.

Дзюник обратил внимание, что в начале марта певица впервые за 16 лет выпустила альбом, куда вошли две новые композиции. Продюсер предположил, что таким образом Пугачева хотела заработать на родине. Он также не исключил, что артистка продолжит предпринимать попытки получить доход от родины, которую покинула. При этом Дзюник выразил уверенность, что подобные планы Примадонны не имеют никакого смысла.

Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет! — заявил продюсер.

Ранее сообщалось, что за годы работы Пугачева успела заработать состояние стоимостью 14 млрд рублей. Так, с середины 1980-х годов в месяц артистка получала минимум 712 рублей без учета оклада, тогда как средние зарплаты составляли всего лишь 190 рублей. При этом у нее были бесплатные костюмы, проезд, питание и проживание в гостиницах. Жильем певицу также обеспечивало государство. В 1980 году артистка получила четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.