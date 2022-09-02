«Никому не нужны»: уехавшим звездам предсказали дальнейшую судьбу Лидер группы «Зверобой» Иовчев предрек уехавшим звездам возвращение на родину

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Гребенщиков

Очень скоро все уехавшие звезды начнут возвращаться в Россию, так как на Западе они никому не нужны, заявил один из лидеров группы «Зверобой» Алексей Иовчев. В беседе с «Народными Новостями» он признался, что не хотел бы, чтобы они снова заняли свой «неоправданно высокий» статус, однако их судьбу придется решать самим россиянам.

Да, безусловно, будут возвращаться. Деваться им некуда. Они на Западе не нужны никому. Однако, я бы не хотел, чтобы они занимали свой прежний, неоправданно высокий статус. В конечном счете, проголосует народ. Россияне сами покажут и рублем, и всяческими другими способами, — убежден музыкант.

По словам артиста, многие исполнители уже утратили свой «пасторский авторитет». Он привел в пример Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, утверждая, что им теперь никто не верит и их песни ничего не стоят.

Иовчев также добавил, что российское общество само будет отвергать уехавших звезд, но и государственные институты должны повлиять на тендеры, предоставление площадок, эфиров, и тд. Музыкант считает, что к вопросу патриотического и культурного воспитания нужно подходить серьезно и не позволять «крашенным пуделям» зарабатывать миллионы.

Музыканты из российской группы «Зверобой» ранее обратились к звёздам российского шоу-бизнеса, которые выступили против российской спецоперации на Украине. По их мнению, такие артисты не знают, что по-настоящему означает мир.