Николай Носков перенёс празднование юбилея из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d184fee0-54e7-11eb-beef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Певцу Николаю Носкову 12 января исполнилось 65 лет. Он намеревался отметить юбилей концертом и большим застольем, но из-за коронавируса был вынужден скорректировать планы.

COVID-19 был выявлен у музыканта Александра Иванова, который работает с Носковым с 2016 года. Болезнь у него протекает бессимптомно.

Я решил, что если так получилось, то мы отпразднуем скромно, только с близкими: с женой и детьми, — сказал Носков изданию StarHit.

Он подчеркнул, что семья для него — самое важное. Певец добавил, что отмечать юбилей в семейном кругу будет за городом, где проводит всё время, восстанавливая здоровье после инсульта.

Что касается концерта, то, по словам певца, он состоится, «как только вся команда будет в сборе».

Николай Носков получил широкую известность в составе группы «Парк Горького». После ухода из неё он создал проект «Николай», а затем выступал сольно. Пять раз номинировался на премию «Золотой граммофон» и четырежды победил. Является заслуженным артистом РФ.

В марте 2017 года попал в больницу в тяжёлом состоянии из-за тромба в шейном отделе. В больнице у него также диагностировали инсульт.

В декабре 2020 года певец дал NEWS.ru эксклюзивное интервью, в котором рассказал о том, как проходит реабилитация, а также поделился ощущениями от онлайн-концерта. По его словам, было непривычно из-за невозможности видеть лица и эмоции зрителей, но при этом он получал сообщения со словами поддержки.