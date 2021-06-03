Николай Фоменко прошёлся по новой вокалистке Шнурова

https://static.news.ru/photo/2f78f9ce-c4b0-11eb-8ff9-96000091f725_660.jpg Николай Фоменко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Фоменко нелестно высказался о новой протеже Шнурова — солистке группы «Зоя». По словам участника группы «Секрет», Зоя, которую на самом деле зовут Ксения Руденко, вовсе не певица и микрофон видит второй раз в жизни, приводит мнение шоумена Teleprogramma.pro.

Фоменко был экспертом проекта «Я вижу твой голос», который стартовал на телеканале «Россия» в середине мая. В шоу Ксения продержалась до финала, выступив потом с Валерием Меладзе. Однако на Фоменко она не произвела никакого особого впечатления.

Посмотрите, как эта девушка берёт в руки микрофон, она видит его второй раз в жизни! Если эта девушка на самом деле поёт, то она просто гениальная актриса! — высказался о будущей протеже Шнурова музыкант.

Сам Шнуров не спешит раскрывать, кто такая Зоя, хотя она уже успела выступить по телевидению. Родом она из Краснодара, подростком пела в рок-группе, а позже стала солисткой кавер-бенда и выходила на сцену с такими знаменитостями, как Maruv, Филипп Киркоров, Вера Брежнева. Со Шнуровым Ксения Руденко познакомилась, когда пришла в гости к его барабанщику. Сейчас лидер «Ленинграда» раскручивает новую вокалистку и даже снёс все свои фото в Instagram, предоставив аккаунт восходящей звезде.

Как сообщалось ранее, проект Сергея Шнурова «Зоя» произвёл фурор на ПМЭФ и был признан лучше предыдущей группы музыканта «Ленинград». Вокалистка нового коллектива устроила яркое шоу с танцами на столах на вечеринке по случаю «нулевого» дня экономического форума в Петербурге.