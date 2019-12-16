https://static.news.ru/photo/d6007e7c-2013-11ea-8f94-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.

На снимке представлен букет цветов на столике в окружении роскоши. Раньше артист никогда не баловал своих поклонников фотографиями своего жилья.

Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!! — написал певец.

Как пишет Life.ru, квартира певца стоит порядка $10 млн (626,5 млн рублей). Дизайн создавал знаменитый модельер Валентин Юдашкин. По некоторым данным, квартиру артисту мог подарить Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в столице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самую дорогую квартиру Москвы сдают в аренду за миллион рублей в месяц. Столько просят за двухуровневый пентхаус на Ленинском проспекте. В квартире площадью 550 квадратных метров есть кинозал, спортивный зал и спа-кабинет.