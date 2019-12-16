Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
На снимке представлен букет цветов на столике в окружении роскоши. Раньше артист никогда не баловал своих поклонников фотографиями своего жилья.
Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!! — написал певец.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что самую дорогую квартиру Москвы сдают в аренду за миллион рублей в месяц. Столько просят за двухуровневый пентхаус на Ленинском проспекте. В квартире площадью 550 квадратных метров есть кинозал, спортивный зал и спа-кабинет.
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