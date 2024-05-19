Николаева опубликовала фото прогулки с экс-мужем Волочковой и сыновьями

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Елена Николаева

Телеведущая Елена Николаева в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото прогулки с мужем Игорем Вдовиным и сыновьями. Экс-супруг балерины Анастасии Волочковой с нынешней возлюбленной вышли с двумя колясками, в одной из них — новорожденный Роман, в другой — двухлетний Александр.

Кроме того Елена показал, как муж управляется с их старшим ребенком. Сначала Александр изучал растительность, после чего решил опробовать стоящие на улице электросамокаты. Но покататься на них отец пока не разрешил.

8 мая предприниматель Вдовин стал отцом в шестой раз. 38-летняя телеведущая канала «Россия 1» родила ему сына, о чем сообщила в своем блоге. У Вдовина есть трое старших детей от первого брака и 18-летняя дочь Ариадна от Волочковой.

О второй беременности Николаевой стало известно в феврале. В социальной сети женщина разместила фото с округлившимся животом и написала, что ей нравится быть беременной. При этом она пожаловалась на сонливость, раздражительность и притупление работоспособности в первые месяцы этого состояния. Предприниматель и телеведущая познакомились в 2017 году, спустя три года пара официально зарегистрировала отношения.