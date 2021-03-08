«Трубки торчали из тела»: Николаев рассказал об операции Игоря Крутого

https://static.news.ru/photo/5a34a3ce-801e-11eb-beb1-96000091f725_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Николаев поделился воспоминаниями о своём друге Игоре Крутом, которому пришлось пережить сложнейшую операцию.

По словам артиста, эта история случилась в начале 2000-х. Крутому была сделана операция по удалению кисты в поджелудочной железе. Хирургическая операция прошла не очень хорошо, начались осложнения, композитор сильно похудел и с трудом мог передвигаться. Об этом знали только его самые близкие люди.

Как рассказал Игорь Николаев, впервые увидев Крутого после операции, он ужаснулся.

Когда он сказал: «Пойдём, я тебе покажу мелодию». Я не представлял, как он встанет и пойдёт вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию, — вспоминает музыкант.

Пережитые эмоции вылились в итоге в песню «Мой друг».

По словам Николаева, его очень многое связывает с Крутым, оба приехали покорять Москву из провинции, у обоих рано скончались отцы, пишет «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что участник телевизионного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов в борьбе с лишним весом перенёс очередное хирургическое вмешательство. Ему удалили лишнюю кожу, которая образовалась после стремительного похудения. В 2020 году артисту провели гастрошунтирование, уменьшив объём желудка, и с тех пор он сбросил около 50 килограммов. По словам артиста, в нынешнем теле ему вполне комфортно. Сейчас он весит порядка 95 килограммов против прежних 140. Дискомфорта и «голодных глаз», уверяет Морозов, нет.