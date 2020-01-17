https://static.news.ru/photo/c7cf3bac-3924-11ea-a805-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев, Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что так и не смог перейти на «ты» при общении с Аллой Пугачёвой, с которой дружит уже много лет.

По его словам, они с Примадонной почти родня.

Но я никогда не перехожу на «ты». Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности, — поделился Николаев.

При этом певец отметил, что дело не в возрасте, так как он младше Пугачёвой всего на 10 лет.

Николаев связывает это с тем, что начал сотрудничать с ансамблем артистки в 19 лет и с тех пор у него осталась некая рефлексия, передаёт АиФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Пугачёва обратилась к своему коллеге по сцене Николаеву, употребив ласковое прозвище. В своём поздравлении с днём рождения она назвала 60-летнего именинника Игоряша.