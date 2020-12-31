Николаев пришёл в восторг от игры Гарри Галкина на фортепиано

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Сын Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Гарри поразил гостей новогодней вечеринки своей игрой на фортепиано. Талант мальчика вызвал восторг у композитора Игоря Николаева.

Стоит отметить, что данный новогодний номер был чистой импровизацией — никаких репетиций до мероприятия не проводилось. Гарри Галкин предложил назвать композицию «Новогодняя ночь».

Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку, — написал Максим Галкин в социальной сети.

Ранее дети Примадонны и юмориста Максима Галина вызвали бурную реакцию подписчиков, сыграв в футбол золотым мячом. Короткое видео опубликовано в Instagram. Дети гоняют мяч, и Гарри случайно «забивает гол» по ноге сестры. Лиза смеётся и называет брата «трухлявой головой». Это и поразило пользователей.

Как писал NEWS.ru, Галкин опубликовал видео с новогоднего праздника у себя в замке в деревне Грязь. Встречать Новый год собралась большая компания друзей артистов.

В кадр попали Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Валентин Юдашкин. Галкин сделал общий снимок, на котором отметились все гости.