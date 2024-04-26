38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Последствия катастрофы ликвидировали 600 тысяч человек. Чтобы оказать им моральную поддержку, советские власти направляли в зону отчуждения артистов с концертами. Кто из звезд побывал в Чернобыле и каковы были последствия для их здоровья — в материале NEWS.ru.
Кто из музыкантов Пугачевой отказался от поездки в Чернобыль
30 мая 1986 года певица Алла Пугачева была соведущей благотворительного концерта «Счет № 904», на котором собирали средства в пользу пострадавших от аварии на атомной станции. В сентябре того же года она отправилась со своим коллективом «Рецитал» выступать в поселок Зеленый Мыс, расположенный в 70 км от ЧАЭС. В нем жили ликвидаторы последствий катастрофы.
Гитарист Александр Левшин, который был в той поездке с Пугачевой, рассказал NEWS.ru, что артистка поехала в Зеленый Мыс «по приказу сверху».
«Кто-то из руководителей государства требовательно настоял, чтобы Алла поехала и поддержала спасателей. Тогда еще был открыт реактор», — рассказал музыкант.
По словам Левшина, ни сама Пугачева, ни остальные артисты ее коллектива не получили деньги за выступления. Но и на таких условиях согласились поехать почти все. В команде находился танцор коллектива Борис Моисеев, который еще не начал сольную карьеру. Также был певец Владимир Кузьмин, который тогда впервые исполнил вместе с Пугачевой песню «Две звезды». Позже паре приписывали романтические отношения.
Не поехал в Чернобыль, по словам Левшина, только один музыкант — Игорь Николаев. Тогда он был у Пугачевой клавишником.
«Мы отправились всем коллективом, только один человек у нас взял бюллетень [больничный]. Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему еще потом долго говорили», — рассказал Левшин.
Как выглядела Припять после аварии
Левшин вспоминает, что организаторы поездки попросили артистов взять с собой второй комплект повседневной одежды. Группу сначала привезли в Киев и поселили в гостинице «Москва» на Крещатике.
«Гостиница была совсем пустой. Только ходили люди с приборами, замеряли, видимо, уровень радиации. В коридоре сидела женщина — дежурный администратор — и все время вытирала слезы платком. Одно кресло загудело, его сразу чем-то обернули и унесли», — отметил гитарист Пугачевой.
Музыкант также запомнил, как на Крещатике женщины в синих халатах и с испуганно-тревожным видом мыли листья деревьев каким-то раствором. После Киева коллектив направился в сторону Чернобыля. Близ Припяти обочины дороги были посыпаны порошком, отметил Левшин. По его словам, строения в городе напомнили ему декорации из «Сталкера»: пустые дома с хлопающими форточками и улицы с разбросанными в спешке вещами.
Артист рассказал, как музыкантов приняли в Зеленом Мысе. «Была построена сцена, лавки стояли, накрытый большой стол. Нам наливали то ли кагор, то ли портвейн, и водка была. Нам говорили: „Все хорошо, не волнуйтесь“. Через несколько лет я узнал, что большинство людей, которые тогда были на нашем концерте, за полгода скончались от облучения», — отметил музыкант.
Звонок не имел значения, поскольку мужчина уже умер
Левшин рассказал, как молодой человек, представившийся журналистом, попросил его передать свои вещи матери в Москву. Гитарист забыл о просьбе и позвонил женщине лишь спустя несколько месяцев. Она сообщила ему, что звонок и вещи уже не имеют значения, поскольку ее сын умер от облучения.
«Заказали апельсины и Пугачеву»
Левшин отметил, что все участники группы Пугачевой, побывавшие в Зеленом Мысе, ощутили на себе последствия радиации.
«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня начался кашель. Затем у Аллы случились нейродермит, псориаз, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло. Это происходило постепенно», — высказал мнение исполнитель.
Пугачева назвала поездку в Чернобыль ошибкой. Певица подчеркнула, что не осознавала весь масштаб опасности.
«Такая глупость произошла, решили ехать, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — рассказывала Пугачева Андрею Малахову в программе Первого канала «Пусть говорят».
Валерий Леонтьев делал «колесо» и прыгал в окно в Чернобыле
В августе 1986 года певец Валерий Леонтьев дал два концерта, один — в Доме культуры в Чернобыле, другой — в поселке Зеленый Мыс.
«Поступило предложение: не хотите ли вы съездить и отработать концерт для ликвидаторов чернобыльской аварии? Хочу! И я поехал, как в свое время в Афганистан», — рассказывал Леонтьев.
Он исполнил в Доме культуры свою программу «Звездный сюжет», а затем пел хиты на бис.
«Я пел по три часа кряду, делал „колесо“, несколько раз пришлось переодеваться, потому что был весь мокрый от пота. Но это были фантастические концерты», — вспоминал позже артист.
Леонтьев отметил, что не чувствовал страха и даже брал у зрителей радиоактивные цветы.
Организаторы «Встреч в Чернобыле», так назывались благотворительные концерты, рассказывали, что такого ажиотажа, как на выступлении Леонтьева, в местном ДК не было никогда. Вместо трехсот человек, на которых было рассчитано помещение, пришли тысячи. Люди стояли даже под окнами и слушали.
«Они [местные жители] три часа стояли, и народ не расходился, а только прибывал. Валерий Яковлевич решил подзадорить людей и на песне „Зеленый свет“ вышел в окно, обежал вокруг клуба. Радостная толпа взяла кумира на руки и донесла его до двери ДК», — рассказывала украинским СМИ режиссер-постановщик «Встреч в Чернобыле» Александра Косяченко.
Леонтьев выступил с аншлагом и в Зеленом Мысе.
«Он начал концерт в полночь, а закончил лишь под утро. Но даже на рассвете люди не расходились, аплодировали стоя и хором кричали: „Ва-ле-ра“, — цитировали украинские СМИ организатора концертов и экс-секретаря Горкома партии в Припяти Галину Трянову.
Концерт Пугачевой в Зеленом Мысе показали по советскому телевидению. Пленка с выступлением Леонтьева оказалась размагничена, на ней сделали другую запись.
Зачем Валерий Леонтьев мыл голову средством для ванн
Леонтьев вспоминал в интервью MK.RU, что после концертов в Чернобыле поехал в Киев. На въезде в город стояли посты, где людей проверяли с помощью датчиков. По словам певца, его «волосы показали высокую степень заражения». Леонтьеву посоветовали вымыть голову средством для чистки ванн.
«Я взял его и несколько раз хорошенько вымыл им голову. Конечно, потом выпало очень много волос, болела кожа головы... Но со временем забылось, да и волосы выросли», — вспоминал Леонтьев.
Концертный директор певца Борис Чигирев рассказал NEWS.ru, что Леонтьев никогда не сожалел о поездке в Чернобыль и не связывал с ней свои проблемы со здоровьем.
«А почему я должен жалеть? Концерт в Чернобыле и правда был фантастическим. Народ висел на всем, на чем было можно, лез в окна… В Зеленом Мысе так же было, на станции — то же самое. Люди необыкновенные, они были счастливы», — заявил Леонтьев.
Была ли связь между поездкой Кобзона в Чернобыль и онкологией
Певец Иосиф Кобзон первым из артистов приехал выступать в зону отчуждения. Это произошло спустя месяц после аварии. Он дал сольный трехчасовой концерт в Припяти. Народный артист Александр Злотник рассказал в интервью украинским СМИ, что народный артист СССР был спокоен перед поездкой.
«Я был в Чернобыле с 30 по 31 мая 1986 года, а Кобзон выступал там 1 июня. Накануне вечером раздается звонок от Иосифа Давыдовича с вопросом: „Ты как?“. Я ему отвечаю, что живой, но брюки фонили страшно. И знаете, что он мне ответил? „Ну ладно. Завтра — я“», — отмечал Злотник.
После выступления мэтр раздавал автографы и долго общался с людьми, чтобы их морально поддержать.
За эту поездку Кобзон был награжден Звездой Героя Чернобыля. В торжественные дни он прикалывал ее на пиджак, поскольку она имела для него большое значение.
В последние годы Кобзон болел, у него выявили онкологию. Врачи не исключали связи болезни с радиационным облучением в 1986 году. Артист говорил в интервью KP.RU, что не хочет гадать и нужно жить дальше.
Александр Барыкин потерял голос и посадил щитовидку
В середине 1980-х музыкант Александр Барыкин находился на пике популярности. Певец тоже принял предложение отправиться в Чернобыль. Он дал десять концертов на Украине. Друг музыканта художник Константин Мирошник рассказал NEWS.ru, что поездка в зону отчуждения стала для Барыкина «краеугольным камнем всей жизни».
«Он же долго там был, все артисты уехали, а он остался. После этого потерял голос и мужественно боролся с болезнью. У него была серьезная операция на щитовидке, из-за чего потом он охрип», — высказал мнение Мирошник.
Он предположил, что к болезни артиста привела не только радиация, но и пережитый стресс.
«После того как выступили в Чернобыле, вернулись в Киев. И в гостинице лифт упал, а Барыкин находился внутри. Летел в падающем лифте с девятого этажа, на первом лифт чудом встал. Саша тогда сильно испугался. С тех пор он всегда спускался вниз пешком, даже когда был с гитарой в руках. У него это осталось на всю жизнь», — отметил художник.
Он рассказал, что после поездки в Чернобыль Барыкин, вдохновленный подвигом ликвидаторов последствий аварии, сочинил песню «Пожарная команда».
В 90-е у артиста снова возникли проблемы с щитовидной железой и голосом, он перестал выступать. Музыкант вернулся на сцену только в 2001 году. Позже у него возникли проблемы с сердцем. В 2011 году во время выступления в Оренбурге Барыкину стало плохо. Он умер от инфаркта. После смерти музыканта Пугачева передала его матери 800 тысяч рублей на памятник, писал StarHit.
Как Понаровская охрипла после гастролей на Украине
В 1986 году певица Ирина Понаровская дала на Украине серию концертов, в том числе в зараженных радиацией районах.
«Даже в голову не приходило отказаться — это моя работа. Меня никто не предупреждал о возможных последствиях аварии, поэтому и выступления свои я не могла отменить. В итоге получилось, что две недели я жила в Чернигове, не слишком далеко от Чернобыля, — цитирует Понаровскую журнал WomanHit.
Певица рассказала в интервью ведущему шоу «Однажды» Сергею Майорову, что поехала в Чернобыль из чувства сострадания к людям, которые попали в беду.
Журнал отмечает, что после этой поездки у Понаровской на связках образовалась доброкачественная опухоль, изменился голос и появилась хрипотца.
«После этого в моем голосе появилась хрипотца — из-за плавающей фибромы, образовавшейся на связке. Но я сумела сделать изменившийся тембр своей сценической краской. Раньше, конечно, голос у меня был более звонкий, диапазонный, чем теперь», — отметила она.
По словам Понаровской, ей «помог вылечить фиброму хороший китайский доктор».
Читайте также:
Выступали в Припяти, поругались из-за мемуаров: война Пугачевой и Кобзона
Депрессия, болезнь или развод: что сгубило звезду «Голоса» Кунгурова
Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России
Что известно об уходе Валерия Леонтьева со сцены: причина, реакция коллег