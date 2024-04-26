«Николаев испугался, у Пугачевой был псориаз»: кто из звезд пел в Чернобыле

Фото: Валерий Шустов

Благотворительный концерт «Счет 904» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве в поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

38 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Последствия катастрофы ликвидировали 600 тысяч человек. Чтобы оказать им моральную поддержку, советские власти направляли в зону отчуждения артистов с концертами. Кто из звезд побывал в Чернобыле и каковы были последствия для их здоровья — в материале NEWS.ru.

Кто из музыкантов Пугачевой отказался от поездки в Чернобыль

30 мая 1986 года певица Алла Пугачева была соведущей благотворительного концерта «Счет № 904», на котором собирали средства в пользу пострадавших от аварии на атомной станции. В сентябре того же года она отправилась со своим коллективом «Рецитал» выступать в поселок Зеленый Мыс, расположенный в 70 км от ЧАЭС. В нем жили ликвидаторы последствий катастрофы.

Гитарист Александр Левшин, который был в той поездке с Пугачевой, рассказал NEWS.ru, что артистка поехала в Зеленый Мыс «по приказу сверху».

«Кто-то из руководителей государства требовательно настоял, чтобы Алла поехала и поддержала спасателей. Тогда еще был открыт реактор», — рассказал музыкант.

По словам Левшина, ни сама Пугачева, ни остальные артисты ее коллектива не получили деньги за выступления. Но и на таких условиях согласились поехать почти все. В команде находился танцор коллектива Борис Моисеев, который еще не начал сольную карьеру. Также был певец Владимир Кузьмин, который тогда впервые исполнил вместе с Пугачевой песню «Две звезды». Позже паре приписывали романтические отношения.

Не поехал в Чернобыль, по словам Левшина, только один музыкант — Игорь Николаев. Тогда он был у Пугачевой клавишником.

«Мы отправились всем коллективом, только один человек у нас взял бюллетень [больничный]. Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему еще потом долго говорили», — рассказал Левшин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Как выглядела Припять после аварии

Левшин вспоминает, что организаторы поездки попросили артистов взять с собой второй комплект повседневной одежды. Группу сначала привезли в Киев и поселили в гостинице «Москва» на Крещатике.

«Гостиница была совсем пустой. Только ходили люди с приборами, замеряли, видимо, уровень радиации. В коридоре сидела женщина — дежурный администратор — и все время вытирала слезы платком. Одно кресло загудело, его сразу чем-то обернули и унесли», — отметил гитарист Пугачевой.

Музыкант также запомнил, как на Крещатике женщины в синих халатах и с испуганно-тревожным видом мыли листья деревьев каким-то раствором. После Киева коллектив направился в сторону Чернобыля. Близ Припяти обочины дороги были посыпаны порошком, отметил Левшин. По его словам, строения в городе напомнили ему декорации из «Сталкера»: пустые дома с хлопающими форточками и улицы с разбросанными в спешке вещами.

Артист рассказал, как музыкантов приняли в Зеленом Мысе. «Была построена сцена, лавки стояли, накрытый большой стол. Нам наливали то ли кагор, то ли портвейн, и водка была. Нам говорили: „Все хорошо, не волнуйтесь“. Через несколько лет я узнал, что большинство людей, которые тогда были на нашем концерте, за полгода скончались от облучения», — отметил музыкант.

Звонок не имел значения, поскольку мужчина уже умер

Левшин рассказал, как молодой человек, представившийся журналистом, попросил его передать свои вещи матери в Москву. Гитарист забыл о просьбе и позвонил женщине лишь спустя несколько месяцев. Она сообщила ему, что звонок и вещи уже не имеют значения, поскольку ее сын умер от облучения.

«Заказали апельсины и Пугачеву»

Левшин отметил, что все участники группы Пугачевой, побывавшие в Зеленом Мысе, ощутили на себе последствия радиации.

«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня начался кашель. Затем у Аллы случились нейродермит, псориаз, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло. Это происходило постепенно», — высказал мнение исполнитель.

Пугачева назвала поездку в Чернобыль ошибкой. Певица подчеркнула, что не осознавала весь масштаб опасности.

«Такая глупость произошла, решили ехать, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду, в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — рассказывала Пугачева Андрею Малахову в программе Первого канала «Пусть говорят».

Валерий Леонтьев делал «колесо» и прыгал в окно в Чернобыле

В августе 1986 года певец Валерий Леонтьев дал два концерта, один — в Доме культуры в Чернобыле, другой — в поселке Зеленый Мыс.

«Поступило предложение: не хотите ли вы съездить и отработать концерт для ликвидаторов чернобыльской аварии? Хочу! И я поехал, как в свое время в Афганистан», — рассказывал Леонтьев.

Он исполнил в Доме культуры свою программу «Звездный сюжет», а затем пел хиты на бис.

«Я пел по три часа кряду, делал „колесо“, несколько раз пришлось переодеваться, потому что был весь мокрый от пота. Но это были фантастические концерты», — вспоминал позже артист.

Леонтьев отметил, что не чувствовал страха и даже брал у зрителей радиоактивные цветы.

Организаторы «Встреч в Чернобыле», так назывались благотворительные концерты, рассказывали, что такого ажиотажа, как на выступлении Леонтьева, в местном ДК не было никогда. Вместо трехсот человек, на которых было рассчитано помещение, пришли тысячи. Люди стояли даже под окнами и слушали.

«Они [местные жители] три часа стояли, и народ не расходился, а только прибывал. Валерий Яковлевич решил подзадорить людей и на песне „Зеленый свет“ вышел в окно, обежал вокруг клуба. Радостная толпа взяла кумира на руки и донесла его до двери ДК», — рассказывала украинским СМИ режиссер-постановщик «Встреч в Чернобыле» Александра Косяченко.

Леонтьев выступил с аншлагом и в Зеленом Мысе.

«Он начал концерт в полночь, а закончил лишь под утро. Но даже на рассвете люди не расходились, аплодировали стоя и хором кричали: „Ва-ле-ра“, — цитировали украинские СМИ организатора концертов и экс-секретаря Горкома партии в Припяти Галину Трянову.

Концерт Пугачевой в Зеленом Мысе показали по советскому телевидению. Пленка с выступлением Леонтьева оказалась размагничена, на ней сделали другую запись.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Валерий Леонтьев

Зачем Валерий Леонтьев мыл голову средством для ванн

Леонтьев вспоминал в интервью MK.RU, что после концертов в Чернобыле поехал в Киев. На въезде в город стояли посты, где людей проверяли с помощью датчиков. По словам певца, его «волосы показали высокую степень заражения». Леонтьеву посоветовали вымыть голову средством для чистки ванн.

«Я взял его и несколько раз хорошенько вымыл им голову. Конечно, потом выпало очень много волос, болела кожа головы... Но со временем забылось, да и волосы выросли», — вспоминал Леонтьев.

Концертный директор певца Борис Чигирев рассказал NEWS.ru, что Леонтьев никогда не сожалел о поездке в Чернобыль и не связывал с ней свои проблемы со здоровьем.

«А почему я должен жалеть? Концерт в Чернобыле и правда был фантастическим. Народ висел на всем, на чем было можно, лез в окна… В Зеленом Мысе так же было, на станции — то же самое. Люди необыкновенные, они были счастливы», — заявил Леонтьев.

Была ли связь между поездкой Кобзона в Чернобыль и онкологией

Певец Иосиф Кобзон первым из артистов приехал выступать в зону отчуждения. Это произошло спустя месяц после аварии. Он дал сольный трехчасовой концерт в Припяти. Народный артист Александр Злотник рассказал в интервью украинским СМИ, что народный артист СССР был спокоен перед поездкой.

«Я был в Чернобыле с 30 по 31 мая 1986 года, а Кобзон выступал там 1 июня. Накануне вечером раздается звонок от Иосифа Давыдовича с вопросом: „Ты как?“. Я ему отвечаю, что живой, но брюки фонили страшно. И знаете, что он мне ответил? „Ну ладно. Завтра — я“», — отмечал Злотник.

После выступления мэтр раздавал автографы и долго общался с людьми, чтобы их морально поддержать.

За эту поездку Кобзон был награжден Звездой Героя Чернобыля. В торжественные дни он прикалывал ее на пиджак, поскольку она имела для него большое значение.

В последние годы Кобзон болел, у него выявили онкологию. Врачи не исключали связи болезни с радиационным облучением в 1986 году. Артист говорил в интервью KP.RU, что не хочет гадать и нужно жить дальше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон

Александр Барыкин потерял голос и посадил щитовидку

В середине 1980-х музыкант Александр Барыкин находился на пике популярности. Певец тоже принял предложение отправиться в Чернобыль. Он дал десять концертов на Украине. Друг музыканта художник Константин Мирошник рассказал NEWS.ru, что поездка в зону отчуждения стала для Барыкина «краеугольным камнем всей жизни».

«Он же долго там был, все артисты уехали, а он остался. После этого потерял голос и мужественно боролся с болезнью. У него была серьезная операция на щитовидке, из-за чего потом он охрип», — высказал мнение Мирошник.

Он предположил, что к болезни артиста привела не только радиация, но и пережитый стресс.

«После того как выступили в Чернобыле, вернулись в Киев. И в гостинице лифт упал, а Барыкин находился внутри. Летел в падающем лифте с девятого этажа, на первом лифт чудом встал. Саша тогда сильно испугался. С тех пор он всегда спускался вниз пешком, даже когда был с гитарой в руках. У него это осталось на всю жизнь», — отметил художник.

Он рассказал, что после поездки в Чернобыль Барыкин, вдохновленный подвигом ликвидаторов последствий аварии, сочинил песню «Пожарная команда».

В 90-е у артиста снова возникли проблемы с щитовидной железой и голосом, он перестал выступать. Музыкант вернулся на сцену только в 2001 году. Позже у него возникли проблемы с сердцем. В 2011 году во время выступления в Оренбурге Барыкину стало плохо. Он умер от инфаркта. После смерти музыканта Пугачева передала его матери 800 тысяч рублей на памятник, писал StarHit.

Фото: РИА Новости Эстрадный певец Александр Барыкин

Как Понаровская охрипла после гастролей на Украине

В 1986 году певица Ирина Понаровская дала на Украине серию концертов, в том числе в зараженных радиацией районах.

«Даже в голову не приходило отказаться — это моя работа. Меня никто не предупреждал о возможных последствиях аварии, поэтому и выступления свои я не могла отменить. В итоге получилось, что две недели я жила в Чернигове, не слишком далеко от Чернобыля, — цитирует Понаровскую журнал WomanHit.

Певица рассказала в интервью ведущему шоу «Однажды» Сергею Майорову, что поехала в Чернобыль из чувства сострадания к людям, которые попали в беду.

Журнал отмечает, что после этой поездки у Понаровской на связках образовалась доброкачественная опухоль, изменился голос и появилась хрипотца.

«После этого в моем голосе появилась хрипотца — из-за плавающей фибромы, образовавшейся на связке. Но я сумела сделать изменившийся тембр своей сценической краской. Раньше, конечно, голос у меня был более звонкий, диапазонный, чем теперь», — отметила она.

По словам Понаровской, ей «помог вылечить фиброму хороший китайский доктор».

Читайте также:

Выступали в Припяти, поругались из-за мемуаров: война Пугачевой и Кобзона

Депрессия, болезнь или развод: что сгубило звезду «Голоса» Кунгурова

Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России

Что известно об уходе Валерия Леонтьева со сцены: причина, реакция коллег