Юмористка Елена Борщева расплакалась во время прощания с 29-летним танцором Дмитрием Красивым, известным по прозвищу Пухляш, который скончался 18 декабря, сообщает Telegram-канал StarHit.ru. Шоумена похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По данным источника, в траурной церемонии приняли участие Стас Костюшкин, Нилетто, Саша ST, Нелли Ермолаева и другие артисты.
Очень светлый человек был. Многие меня спрашивали, может, он жаловался на здоровье... Я вот вспоминаю и понимаю, что он вообще никогда ни на что не жаловался. Этот его бесконечный позитив, он настолько заряжал... Как-то я его пригласила на свое мероприятие. И он пришел. Я говорю: «Спасибо, что ты пришел». Он говорит: «Лен, как я мог не прийти?». Хочу сейчас к нему обратиться. Дим, я тоже не могла к тебе не прийти, — не сдерживая слез сказала Елена Борщева.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти танцора Дмитрия Красилова, получившего известность после съемок в клипе Uno группы Little Big, стала эндокринопатия. Данная группа заболеваний характеризуется нарушением деятельности эндокринных желез. Сообщалось, что в крови у Красилова был обнаружен алкоголь, однако официально данная информация не подтверждена.
Эксперты также проверят образцы крови артиста на наличие следов наркотиков. Результаты анализа будут готовы примерно через месяц. Точная причина гибели танцора пока неизвестна.