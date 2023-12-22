Очень светлый человек был. Многие меня спрашивали, может, он жаловался на здоровье... Я вот вспоминаю и понимаю, что он вообще никогда ни на что не жаловался. Этот его бесконечный позитив, он настолько заряжал... Как-то я его пригласила на свое мероприятие. И он пришел. Я говорю: «Спасибо, что ты пришел». Он говорит: «Лен, как я мог не прийти?». Хочу сейчас к нему обратиться. Дим, я тоже не могла к тебе не прийти, — не сдерживая слез сказала Елена Борщева.