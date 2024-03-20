Никиту Кологривого предложили отправить на СВО после дебоша в ресторане Депутат Антонов предложил отправить Кологривого на СВО после дебоша в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актеру Никите Кологривому следует отправиться в зону СВО после дебоша, который он устроил в одном из баров Новосибирска, заявил в разговоре с «КП-Новосибирск» депутат городского совета Ростислав Антонов. По его словам, артисту следует последовать примеру актеров, участвовавших в боях в годы Великой Отечественной войны.

Не так давно Никита обратился к бойцам СВО, поблагодарив солдат за то, что они занимают «его место». Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу, — сказал он.

Депутат подчеркнул, что в сложившейся ситуации для энергичного земляка нет ничего лучше, чем отправиться на СВО и помочь российским бойцам. Он также добавил, что подобные конфликтные инциденты со срыванием футболок в баре не являются тем, что хотят видеть жители Новосибирска от своего кумира. По словам Антонова, от артиста ждут мужских поступков, а не пустых скандалов.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с сотрудниками увеселительного заведения. Сообщалось, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение артиста и его интерес к представительницам другого пола.