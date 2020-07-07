Никиту Джигурду задержали у монастыря в Дивеево

https://static.news.ru/photo/0cd91058-c122-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Оксана Шкода/vk.com

Актёр и певец Никита Джигурда, не причисляющий себя к православным христианам, а исповедующий близкие к славянскому неоязычеству верования, решил посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и был задержан полицейскими.

Видео, на котором артист ведёт диалог с силовиками появилось на You-Tube канале портала NN.ru. На записи Джигурда, который как-то назвал себя «коронавирусным диссидентом», находится на территории монастырского комплекса без маски и объясняет сотруднику правоохранительных органов, в чём суть нарушения Конституции со стороны властей.

Слово губернатора нарушает 56-ю статью Конституции, ибо при чрезвычайном положении людей ограничивают, но выплачивают им компенсацию за то, что они должны быть самоизолированы. После того, повторяю, как я подал на мэра Москвы Сергея Собянина в суд и привлёк международную общественность, он подтвердил, что нет никакого закона Российской Федерации, обязывающего носить маски, — отметил Джигурда.

После этого артист сказал, что Собянина скоро снимут с должности.

Позже его спутница, корреспондент портала «Аргументы недели» написала в Facebook о том, что их везут в прокуратуру из-за «незаконного проникновения» через «блокпосты» в закрытое село и отказа давать пояснения «согласно 51-й статье Конституции».

На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами — внимание! — блокпостов в мирном городе в мирное время!, — рассказала Шкода.

До этого село Дивеево посетила не менее яркая звезда российского шоу-бизнеса балерина Анастасия Волочкова. Её приезд в монастырь в конце июня также закончился скандалом.

На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменён с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остаётся закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как писал NEWS.ru, теперь посетившую Дивеевский монастырь Волочкову будут судить в столице.