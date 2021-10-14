Никита Пресняков чуть не лишился пальца на ледовом шоу

Старший внук Аллы Пугачёвой чуть не потерял палец во время шоу «Ледниковый период». Как сообщает KP.RU, артист неудачно упал на лёд и по его руке проехалась партнёрша по выступлению фигуристка Наталья Забияко. К счастью, тяжёлой травмы удалось избежать.

В результате происшествия у Преснякова была лишь слегка повреждена кисть руки. Он даже попытался сделать вид, что ничего не произошло, однако получать цветы после выступления уже ехал с окровавленной рукой.

Медики оказали помощь Преснякову сразу же после окончания номера, на диванчике для участников. В жюри отметили, что пара великолепно обыграла произошедшее, и в результате это падение никак не сказалось на итоговой оценке.

Даже не буду спрашивать, было ли запланировано это падение, но оно было отыграно так мастерски, что это однозначно идёт в плюс, — сказала приглашённая в жюри телеведущая Юлия Барановская.

Ранее экс-фигуристка Наталья Забияко, которая танцует в паре с Никитой Пресняковым, призналась, что учить его стоять на коньках пришлось с нуля. По её словам, Никита очень трудолюбивый, но главная сложность заключалась в том, что он никогда раньше не стоял на коньках. В отличие от некоторых других участников, которые, например, хотя бы играли в хоккей или тренировались на льду, у него такого опыта нет, рассказала она.