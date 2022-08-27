Российский режиссер Никита Михалков назвал актрису театра и кино Чулпан Хаматову «монстром», передает «Московский Комсомолец». Таким образом продюсер ответил на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, выпускать в прокат новые фильмы, в которых снимались уехавшие из России артисты.

По мнению режиссера, актеры, покинувшие страну, «пренебрежительно» высказывались о Родине, которая немало им дала. В этой связи Михалков считает, что киноленты с ними не стоит выпускать в прокат.

Михалков также прокомментировал новые театральные постановки, обратив внимание на спектакль, где сыграла Хаматова и актер Анатолий Белый. Во время выступления в Риге в рамках проекта «Кабаре Людмилы Петрушевской» артисты обратились к зрителям с текстом о страданиях жителей Украины.

Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые… Чтобы их не занимали эти монстры сказал Михалков.

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что России не стоит выдвигать свой фильм на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной и напомнил об идее создания Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом Американской академии кинематографических наук и искусств.