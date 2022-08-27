Никита Михалков назвал Чулпан Хаматову монстром

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Российский режиссер Никита Михалков назвал актрису театра и кино Чулпан Хаматову «монстром», передает «Московский Комсомолец». Таким образом продюсер ответил на вопрос о том, стоит ли, по его мнению, выпускать в прокат новые фильмы, в которых снимались уехавшие из России артисты.

По мнению режиссера, актеры, покинувшие страну, «пренебрежительно» высказывались о Родине, которая немало им дала. В этой связи Михалков считает, что киноленты с ними не стоит выпускать в прокат.

Михалков также прокомментировал новые театральные постановки, обратив внимание на спектакль, где сыграла Хаматова и актер Анатолий Белый. Во время выступления в Риге в рамках проекта «Кабаре Людмилы Петрушевской» артисты обратились к зрителям с текстом о страданиях жителей Украины.

Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской. На мой взгляд, это не талантливо. Я не вижу смысла сейчас осуждать. Но хотел бы чтобы их места заняли молодые, талантливые… Чтобы их не занимали эти монстры — сказал Михалков.

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что России не стоит выдвигать свой фильм на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной и напомнил об идее создания Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом Американской академии кинематографических наук и искусств.