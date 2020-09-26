Никита Ефремов рассказал, как избежал повторения судьбы отца

https://static.news.ru/photo/cc03ddb0-01ae-11eb-9776-fa163e074e61_660.jpg Никита Ефермов Фото: efremovefremov/instagram.com

Российский актёр Никита Ефремов чуть не повторил судьбу своего отца Михаила. Молодой человек после развода с женой в 2015 году начал употреблять алкогольные напитки. Таким способом он пытался решить личные проблемы.

Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри, — признался артист в интервью Агате Муцениеце для её YouTube-шоу «Честный развод».

По словам Ефремова, он понял, что ему нужно искать пути выхода из этой ситуации. Он обратился к психологам и другим специалистам, которые помогли ему завязать с пагубными пристрастиями.

Я не принимал и не любил себя, боялся, что кто-то увидит мою слабость. Дефекты характера, сомнения, низкая самооценка — этого было во мне очень много. Но я понял, что моя боль сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи, — пояснил Ефремов.

Сейчас Ефремов встречается с популярной телеведущей Марией Иваковаой. Звёзды теперь живут вместе. Пара призналась, что сняла квартиру.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, в Пресненский суд поступили сразу четыре апелляционные жалобы на приговор Михаилу Ефремову. Одна из них — от самого осуждённого, в ней он просит смягчить приговор и заявляет, что его позиция была продиктована давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева.