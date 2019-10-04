https://static.news.ru/photo/ebb7e45c-e6a8-11e9-94b3-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Российский актёр Никита Джигурда рассказал, что планирует повторно сыграть свадьбу со своей бывшей супругой Мариной Анисиной.

Торжество намечено на 23 февраля, так как именно в этот день они 12 лет назад поженились. Загс пока не выбран.

Пока не знаем, где будем расписываться, ведь в этот день загсы вряд ли будут работать, — рассказал Джигурда в интервью StarHit .

По словам артиста, свадебная вечеринка пройдёт в Шотландии, Франции, Греции. Он также отметил, что мечтает посетить Украину, чтобы разделить свою радость с 84-летней матерью и сыном от первого брака. Однако от этой идеи его отговаривает Анисина, которая ссылается на негативное отношение Киева к российским артистам.

Кроме того, он пообещал во время свадебной церемонии почтить память покойной подруги Людмилы Браташ, которая оставила его семье всё своё состояние.

Как ранее писал News.ru, Джигурда раскритиковал новые правила противопожарного режима, которыми запрещается использование открытого огня на балконах, в том числе курение.