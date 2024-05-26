Ники Минаж появилась на публике впервые после ареста за наркотики Ники Минаж заметили в аэропорту Манчестера после ареста в Нидерландах

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ники Минаж

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж приземлилась в аэропорту Манчестера в Англии меньше чем через сутки после ее ареста в Нидерландах из-за наркотиков, сообщает DailyMail. Артистка должна была выступить в городе с концертом, но он был отменен из-за ее задержания.

41-летняя исполнительница появилась на публике в пуховике Fendi цвета фуксии, который остался расстегнутым спереди. Артистка дополнила образ розовой шапкой Louis Vuitton и очками в белой оправе.

Ранее стало известно, что Минаж задержали в голландском аэропорту Схипхол. Военная полиция подтвердила, что гражданка США была задержана в аэропорту за хранение легких наркотиков, однако отказалась раскрывать ее личность. Отмечается, что перед этим Минаж выступала в Амстердаме.

Вскоре стало известно, что Минаж выпустили из-под ареста. По данным правоохранителей, ее оштрафовали и отпустили.

Сама Минаж опубликовала подробности этой истории в Twitter. На кадрах трансляции она спорила с офицером военной полиции. Певица отрицала хранение наркотиков, но мужчина говорил ей сесть в фургон для задержанных.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» информировал, что на фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина завели административное дело о пропаганде наркотиков. По информации канала, протокол в отношении музыканта поступил в Никулинский суд Москвы, дата его рассмотрения пока не назначена. Как утверждает канал, Гайсину грозит штраф до полутора миллионов рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.