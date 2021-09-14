Никаса Сафронова шокировал отдых в России

Художник Никас Сафронов пришёл в ужас от отдыха на черноморском курорте России. Как рассказал живописец изданию Sobesednik.ru, если в Сочи условия в целом нормальные, то чуть дальше жизнь отдыхающих резко меняется.

По словам Сафронова, отдыхал он в небольшой гостинице, расположенной неподалеку от лагеря «Орлёнок». Номер в ней стоил восемь тысяч рублей в сутки, но даже несмотря на такую цену условий ему никаких не предоставили.

Грязную одежду, как оказалось, отдать в стирку нельзя: мне сказали, что в отеле нет такой услуги. Но и стирать самому в номере тоже невозможно, потому что там не было воды. И даже электричество давали нерегулярно! Я всё-таки тайно попробовал договориться с сотрудниками, чтобы мне постирали вещи. Но, узнав об этом, служащим сделали выговор, — рассказал художник.

Из-за того, что гостиница была у дороги, в ней невозможно было спать. Днём мешал бесконечный шум от трейлеров и других машин, а ночью — шум от кондиционера. Поэтому, по словам Сафронова, в номере было либо очень душно, либо очень шумно.

Пляж также оставлял желать лучшего. Как рассказал художник, после ливня пляж завалило грязью и мусором. Спустя несколько дней его кое-как собрали в кучи, в которых поселились змеи. Вместо того, чтобы мусор вывезти, его стали просто сжигать. От дыма, который коптил всю ночь, невозможно было нормально дышать, посетовал Сафронов.

Никас Сафронов считает, государственным службам надо более активно контролировать деятельность частных гостиниц на российских курортах.

Ранее художник заявил о деградации российской молодёжи. Он уверен, что молодые люди забыли о том, что в мире есть много интересного, чем можно увлечься, помимо видео в соцсети TikTok.