Никас Сафронов рассказал, о чем Мережко думал незадолго до смерти

Незадолго до своей смерти режиссёр Виктор Мережко думал о том, чтобы повесить памятную доску на доме, где жил его друг Георгий Юматов. Он уточнил, что покойный режиссёр всё-таки нашёл способ осуществить своё желание, пишет Sobesednik.ru.

Во время нашего последнего разговора Мережко радостно мне сообщил, что нашёл наконец-таки возможность повесить памятную доску на доме, где жил его друг Георгий Юматов. В последнее время он постоянно думал об этом. Очень хотел, чтобы осталась и такая память о Юматове, — признался Сафронов.

Живописец также добавил, что Мережко планировал вместе с ним навестить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам Сафронова, у режиссёра были к нему «творческие вопросы».

Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.