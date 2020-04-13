Никас Сафронов продаёт три квартиры в Турции

https://static.news.ru/photo/ebebb4dc-7d96-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов выставил на продажу несколько своих квартир, которые находятся в турецкой Алании.

По его словам, недвижимость он приобретал для своих детей. Одну из них ему подарили. Её стоимость составляет 120 тысяч евро. Сам он не хочет быть привязанным в какому-то месту, поэтому возникла идея с продажей.

Сейчас мне они не очень-то нужны, — признался художник во время программы «Звёзды сошлись».

Сафронов отметил, что цена на турецкую недвижимость упала до 5 тысяч евро. По его словам, лучше иметь дома и квартиры в России. Однако ситуация на рынке сейчас нестабильная, потому что падает рубль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Никас Сафронов признался: он хранит свои сбережения в иностранных банках, так как не раз обжигался на российских. Он тратит огромные средства на благотворительность, в частности помогает училищу, где когда-то получал профессию. Это Ростовское художественное училище имени Грекова. Художник платит там лучшим студентам стипендию.