Никас Сафронов поделился секретом сохранения крепкой семьи

По его словам, в России традиционно принято, что обеспечивает семью мужчина, а женщина занимается домом и детьми, создаёт уют. Однако сейчас женщины стали зарабатывать больше мужчин. Поэтому побыть домохозяином — неплохой опыт для каждого мужчины, считает художник.

Думаю, что время от времени надо меняться местами, чувствовать себя в другой шкуре. Тогда семейная жизнь будет крепче, более цельной и объективной, — посоветовал он в эфире НСН.

Ранее Никас Сафронов назвал размер своих ежемесячных расходов. По его словам, всё заработанное он сразу тратит, так как не привык откладывать. По его словам, он может потратить в месяц миллион, два или пять. Хотя для жизни ему нужно немногое — кусок сыра, бутылка хорошего вина и хлеб, а также мольберт и краски. Сафронов подчеркнул, что также помогает деньгами своим родственникам и тратит немалые суммы на благотворительность, писал NEWS.ru.