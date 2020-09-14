Никас Сафронов планирует купить новый замок

https://static.news.ru/photo/281087f8-f687-11ea-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: auctions.nationalpropertyauctions.co.uk

Российский художник Никас Сафронов рассказал о планах по покупке замка на фоне снижения цен на недвижимость.

Он признался, что привлекло предложение о покупке шотландского замка XIX века The Elms, который был выставлен на аукцион по начальной цене в 1 фунт стерлингов. При этом на нового собственника ложилась обязанность по реставрации здания, сообщает Lenta.ru.

Я подумал, что замок в Шотландии сможет сплотить моих детей и стать для них родовым гнездом. Один мой сын <...> недавно переехал из Австралии в Шотландию. Я предполагал, что именно он будет присматривать за замком, станет его управляющим, — сообщил художник.

Однако позже Сафронов отказался от этого лота, так как цена на него на аукционе поднялась до 100 тысяч фунтов. Он заявил, что не рассчитывал на такие большие траты, учитывая, что реставрация замка и его содержание обойдутся недёшево.

Художник заявил, что не отказывается от идеи купить замок.

У нас у всех из-за пандемии заработки упали. А я продолжаю другим помогать: большие суммы трачу на благотворительность, поддержку своих братьев, сестёр, детей. Но замок я всё-таки куплю, — подчеркнул Сафронов, признавшись, что переезжать за границу не собирается.

Ранее NEWS.ru писал о том, сколько денег Никас Сафронов тратит в месяц.