Никас Сафронов объяснил малое количество людей на похоронах Куравлёва

Художник Никас Сафронов считает, что на церемонии прощания с актёром Леонидом Куравлёвым присутствовало мало людей из-за отсутствия точной информации о дате и месте похорон. Он подчеркнул, что пытался безуспешно дозвониться до родственников артиста, чтобы уточнить информацию, передаёт Sobesednik.ru.

Не было никакой точной информации о времени и месте похорон. Кто-то из моих знакомых говорил, что читал в Интернете — прощание состоится в Доме кино, кто-то — что в морге при больнице. Была путаница и с датой — называли и 1, и 2 февраля. Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации. И, возможно, именно поэтому проститься с актёром пришло не так много людей, — предположил Сафронов.

Ещё одной причиной малого количества людей на похоронах Куравлёва Сафронов назвал тяжёлую санитарную-эпидемиологическую обстановку в Москве. Художник подчеркнул, что многие знакомые Куравлёва — люди в возрасте, которым не рекомендуется посещать массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что актёра похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной, скончавшейся в 2012 году. По словам друзей, Куравлёв до конца жизни не смог оправиться после её потери. В последние 10 лет артист ушёл из профессии и жил затворником. Болезни Леонида Куравлёва только прогрессировали, в итоге он сначала оказался в доме престарелых, в январе 2022 года — с пневмонией в больнице в Коммунарке, а после — в хосписе, где и умер 30 числа в возрасте 85 лет. Причиной смерти Куравлёва стала остановка сердца.