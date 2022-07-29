«Никакой политики»: Макаревич заявил, что не считает себя эмигрантом Макаревич заявил об отсутствии политики в его нежелании ехать в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич выступил на израильском телевидении, где порассуждал на тему политики и эмиграции. По его словам, он не считает себя эмигрантом, пишет Teleprogramma.pro.

Музыкант заявил, что в его нежелании возвращаться в Россиию «нет никакой политики». Просто на родине отменили все его концерты и он не знает, что будет «там» делать.

Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Концерты наши запрещены. Ну че, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно, — сказал фронтмен «Машины времени».

Макаревич похвалился, что его приглашают с концертами по всему миру. Что же касается России, артист не раз резко высказывался как в отношении страны, так и в адрес соотечественников, называя россиян «мудачьём».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выступления критиков спецоперации и призвал «не либеральничать с чуждыми России артистами». По его мнению, если «эти личности» приедут, то их не будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят, уверен политик.