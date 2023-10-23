«Нигде земля не принимает»: зрители об уехавшей из Израиля Пугачевой Покинувших Израиль Пугачеву и Галкина назвали бременскими музыкантами

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Поклонники подвергли критике 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву после новости о том, что она с детьми покинула Израиль и перебралась на Кипр вслед за уехавшим супругом юмористом Макcимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В Сети артистов назвали кочующими цыганами и бременскими музыкантами, которых «нигде не принимает земля». Пользователи также задались вопросом, куда отправится звездная чета, если и на Кипре начнутся военные действия.

Бременские музыканты погнали дальше скитаться по миру. Детей только жалко. Борисовна, подвел тебя Галкин, обещал спокойную старость, а получилось по-другому, нигде земля не принимает, — отреагировала на новость подписчица Евгения.

Пользователь Иван заметил, что детям артистов придется заново адаптироваться к новой стране, ведь они уже начали учить иврит и устроились в израильскую школу. Зритель Горан сообщил, что в народе появилась новая примета — в стране, куда переезжают Пугачева с Галкиным тут же начинаются проблемы. Подписчик Даниэль задался вопросом, сколько всего иностранных паспортов имеет исполнительница хита «Айсберг».

От себя-то не убежишь! Участь предателей — провести последние дни в скитаниях. А ведь никто её с родной земли не гнал. Сама все решила, — заявила поклонница Юлия.

Ранее стало известно, что Пугачева на фоне обострения палестино-израильского конфликта покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри и переехала на Кипр, где проведет ближайший год.

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и детьми Лизой и Гарри переехала в Израиль больше года назад. Там семья жила в элитном особняке на местной Рублевке — в городе Герцлия. Но из-за неспокойной обстановки в стране певица вместе с детьми решила воспользоваться кипрскими паспортами. Артистка получила гражданство Кипра после покупки там виллы в 2017 году.