Нидерланды обвинили итальянцев в плагиате на Евровидении-2021

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Музыканты из Нидерландов обвинили победителей Евровидения в том, что они украли их песню, написанную в 1997 году. Речь идёт о творчестве группы The Vendettas, сообщает Пятый канал.

Участник коллектива Йорис Лиссенс заявил, что Zitti E Buoni, с которой итальянские музыканты выиграли конкурс, «нагло украдена» с его композиции. Лиссенс призвал организаторов Евровидения проверить уникальность песни итальянцев. Музыкант настаивает, что плагиатчикам не место на международном конкурсе.

«Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, ещё не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает», — отметил музыкант.

Как сообщалось ранее, российский юморист Гарик Харламов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram историю происхождения своего имени. По его словам, многие до сих пор не понимают, почему его дочь «зовут Анастасия Игоревна». Среди кратких форм имени — Игорёк, Гарик, Гуся, Игорюша и Ира. Под последним комик заявил, что поедет на Евровидение, чтобы «победить».