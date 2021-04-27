«Ничего страшного»: Васильева оценила слова Прокловой об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/0df91fce-a7ee-11eb-95e9-96000091f725_660.jpg Татьяна Васильева Фото: tatyana_vasileva_official/instagram.com

Актриса Татьяна Васильева в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала скандальное признание своей коллеги по сцене Елены Прокловой о том, что в 15 лет её изнасиловал актёр. Звезда считает, что в этом нет «ничего страшного».

По словам Васильевой, каждая женщина хотя бы раз прошла через такое.

Поэтому ничего страшного не случилось. И не надо раздувать из мухи слона, тем более если это действительно касается Олега Табакова — гениального человека и выдающегося актёра, — заявила она.

Актриса считает, что приставания к молоденькой девочке являются той темой, которая «щекочет во всех местах», однако на Земле есть всего один процент тех, кто не подвергался домогательствам.

Приставали ко всем. И я тоже не исключение, только зачем об этом говорить? Всё, что было, то прошло. И зачем всё это вынимать из кладовых памяти? Это не так важно и не так интересно. Теперь что, заклеймят Табакова? Да никогда в жизни, — возмутилась звезда.

Васильева также ответила на вопрос о том, что делать актрисе, если она не испытывает тёплых чувств к человеку, от которого зависит её творческое будущее. По её мнению, каждый сам решает, что важнее: отказаться от такого шага или состояться в своей профессии.

Всегда есть выбор. Можно быть неприступной и годами ждать ролей... Только жизнь короткая, чтобы ждать так долго. Можно и не дождаться, — заключила она.

Ранее блогер Лена Миро высказалась о скандале с Прокловой. Она в своём блоге назвала неожиданную причину волны негативной реакции на слова артистки.