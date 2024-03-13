«Ничего сексуального»: Лолита отвергла главного любимчика советских женщин Лолита заявила, что никогда не вступила бы в отношения с Серовым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ сообщила, что ее сердце свободно и ей пока ни с кем не хочется начинать романтические отношения. На вопрос журналистов о кандидатуре певца Александра Серова на роль ее спутника Лолита заявила, что для нее в коллегах по сцене «нет ничего сексуального», передает корреспондент NEWS.ru.

Да не, он любит молодых. При чем здесь я? Мне нравится Саша очень, но для меня он коллега, друг. Я не могу коллег рассматривать... Для меня в коллегах ничего сексуального нет, они априори чужие мужья, поэтому сразу на этом стоп, — объяснила артистка.

Александр Серов в пик своей популярности считался секс-символом советской, а потом и российской эстрады. Почти 20 лет он был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой.

За плечами Лолиты пять браков. Первый раз она вышла замуж за своего однокурсника и актера Александра Беляева, но через три года пара разошлась. Следующим избранником певицы стал Виталий Милявский, однако Лолита утверждала, что союз был фиктивным.

В третий раз Лолита пошла под венец с продюсером Александром Цекало. Через 12 лет супруги расстались. В нулевых Лолита состояла в отношениях с бизнесменом Александром Зарубиным, а с 2010 по 2020 год была женой теннисиста Дмитрия Иванова. Последнее расставание сопровождалось громким скандалом — Лолита подозревала супруга в желании отравить ее.

По словам артистки, сейчас она больше нацелена на работу. Так, Лолита рассказала, что еще в начале декабря она записала новый трек, который планирует выпустить в ближайшее время. Знаменитая артистка добавила, что она также рассчитывает снять некий видеоролик, при этом она не уточнила, на какую тематику.