https://static.news.ru/photo/f4219602-6b6d-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза рассказал о том, как однажды попал на приём к самой известной российской ясновидящей Джуне. По словам артиста, она даже не смогла правильно назвать диагноз, который его сыну поставили врачи.

Как отметил Лоза, люди обращаются к экстрасенсам и колдунам от безысходности. Так же произошло и у него. Ребёнок музыканта сильно заболел. Врачи поставили мальчику диагноз — астма. Официальная медицина при этом не смогла дать толкового объяснения, почему возникло заболевание, и отцу пришлось забрать малыша под расписку из престижного медучреждения.

В отчаянии он решился на крайние меры и, взяв жену с сыном, отправился в квартиру к Джуне, где она вела приём. Лоза рассказал, что во дворе дома заметил толпы поклонников экстрасенса, при этом люди находились «чуть ли не в истерике».

Джуна показала Лозе свои апартаменты и картины, но малышом заинтересовалась не сразу.

И вдруг она спрашивает у нас: «Где он у вас так простудился?». И я тут понял, что попал не туда. Всё её лечение — это блеф. Ничего она не может, — рассказал композитор в эфире телеканала «Спас».

По мнению Лозы, многие просто внушают себе, что им помогают знахари, экстрасенсы и целители. В качестве примера он рассказал о периоде, когда его супругу мучили кошмары. Артист предложил жене держать его за палец, сказав, что тогда страшные сны перестанут её беспокоить. По словам Лозы, совет помог — и проблема решилась.

Как писал NEWS.ru, ранее Лоза прокомментировал отмену множества массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Он сказал, что расстроен из-за отмены футбольных матчей. А вот ситуация с Евровидением его нисколько не взволновала.