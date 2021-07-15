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«Ничего не жалко»: Гордон объяснил свою любовь к Соловьёву

08:48, 16 июля 2021
Дмитрий Гордон Дмитрий Гордон Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон на своём YouTube-канале признался, что любит российского журналиста Владимира Соловьёва. Публицист добавил, что ему для коллеги из соседней страны «ничего не жалко».

Гордон добавил, что отправил Соловьёву в подарок набор конфет «Гордон в шоколаде». В будущем он собирается презентовать сотруднику «России 1» мороженое и зефир.

Я его [Соловьёва] люблю, что вы. Это человек, который меня прославляет, это мой апологет, главный фанат. И конечно, мне для него не жалко ни шоколада, ни мороженого, ни зефира. Мне вообще для него ничего не жалко, — отметил Гордон.

Соловьёв и Гордон постоянно заочно конфликтуют и оскорбляют друг друга. В 2020-м последний посвятил россиянину песню, где раскритиковал его и обматерил. За несколько недель до этого Соловьёв обратился к Гордону после предложения дать интервью — назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.

Ранее сообщалось, что эфир YouTube-канала «Соловьёв LIVE» внезапно прервался, когда телеведущий Владимир Соловьёв беседовал с политологом Александром Сосновским, проживающим в Германии. Причина — полицейские в ФРГ устроили «облаву» гостю шоу. Очевидцами событий стали зрители программы.

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