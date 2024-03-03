«Ничего хитового»: музыкальный критик оценил новый трек Примадонны Критик Бабичев заявил, что новая песня Пугачевой не станет хитом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что сейчас не стоит ждать от певицы Аллы Пугачевой больших хитов. Так он прокомментировал новость о том, что артистка выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Новые треки, которые, по мнению критика, выйдут совсем скоро, будут интереснее.

Ничего по-настоящему хитового от певицы ждать не стоит. Все-таки сейчас не новый виток или перезапуск ее карьеры. В треке «Не беспокойся за меня» текст преобладает над музыкой. Возможно, это было сделано умышленно, чтобы люди вслушивались в текст и думали над самой идеей композиции. Словно это некий разговор по душам, только под музыку. Я бы не делал акцента именно на этом треке. Точно знаю, что будут еще песни, на что недавно намекнула и сама Пугачева, — сказал Бабичев.

Ранее Алла Пугачева заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни. Об этом артистка сообщила в видеообращении в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Исполнительница также отметила, что в числе последних узнала о выходе своего альбома «P.S» и поблагодарила своих слушателей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что подавляющее большинство россиян вряд ли будет слушать новый альбом Пугачевой, учитывая ее позицию по происходящим событиям. Он охарактеризовал альбом певицы «попытками бабушки исполнить что-то в современном стиле».