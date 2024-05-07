«Ниче, я подожду»: Федункив пошутила о свадьбе Харламова Федункив «вышла на охоту» за мужчинами после новости о свадьбе Харламова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Комедийная актриса Марина Федункив в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировала на новость о предстоящей свадьбе комика Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Артистка пообещала, что подождет, пока коллега станет снова свободным. После Федункив с ярком макияжем опубликовала видео, в котором сообщила, что «львица выходит на охоту» и посоветовала женщинам «держать мужиков в подвалах».

Ниче-ниче, я подожду, — написала Федункив в блоге Харламова.

Ранее Харламов опубликовал короткое видео с Ковальчук, акцентировав внимание зрителей на правой руке спутницы, которую украсило кольцо с большим камнем. В момент, когда Харламов показал в объектив кольцо, Ковальчук широко заулыбалась и помахала рукой в воздухе. Во время съемки на фоне играла романтичная песня Love Story в исполнении британской певицы Ширли Бэсси. Комик подписал ролик словами «тили-тили-тесто».

Ранее Харламов посетил шоу «Натальная карта» на YouTube, где ведущая проекта Олеся Иванченко, изучив гороскоп, сказала, что ему нужна способная к интеллектуальным спорам женщина. Затем она извинилась перед девушкой комика. На это юморист заявил, что у него нет пары.