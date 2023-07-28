New York Post: Костнер забрал детей у жены после расставания NYP: Костнер забрал детей у жены и уехал с ними на горнолыжный курорт в Аспене

Фото: Armando Gallo/Arga Images/Russian Look/Global Look Press

Американский актер Кевин Костнер

Американский актер Кевин Костнер, недавно расставшийся с супругой Кристин Баумгартнер после 18-ти лет брака, воссоединился с детьми, уехав с ними на горнолыжный курорт в Аспене, сообщает New York Post. По сведениям издания, 68-летний артист в судебном порядке попросил жену покинуть семейный особняк в Санта-Барбаре до конца июля, а также забрал у нее 16-летнего Кейдена, 14-летнего Хайеса и 13-летнюю Грейс. Причина размолвки супругов не называется.

Бывшая оскароносная актриса Кристин Баумгартнер подала на развод 1 мая после 18 лет брака. Затем последовали ужасные судебные тяжбы из-за алиментов и шикарного поместья Костнера стоимостью $145 млн, — сообщает NYP.

Недавно исполнитель главной роли в фильме «Телохранитель» арендовал в Аспене особняк стоимостью $36 000 в месяц с 12 спальнями, восемью ванными комнатами, горкой для катания на санях и бейсбольным полем, пишет издание. Дом находится в двух часах полета от его поместья, в котором сейчас находится Баумгартнер.

Во время прогулки с детьми Костнер пытался сохранить анонимность, надел ковбойскую одежду, шляпу и солнцезащитные очки, дополнив свой повседневный образ джинсовой рубашкой с короткими рукавами и потертыми джинсами, — отметило издание.

Ранее стало известно, что Костнер может стать партнером Меган Маркл в новом «Телохранителе». Актер предложил герцогине Сассекской принять участие в съемках. Изначально Костнер приглашал на роль в сиквеле принцессу Диану, но проект сорвался из-за ее гибели в 1997 году. Спустя 26 лет написанный для Дианы сценарий могут адаптировать под Маркл.