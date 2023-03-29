Невролог высказался о состоянии МакSим на концерте в Сочи Невролог Длин предположил, что причиной сорванного концерта МакSим в Сочи мог стать недосып

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Проблемы со сном и загруженный график могли стать причиной срыва концерта певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, считает врач-невролог Сергей Длин. Он рассказал KP.RU, что такое состояние может быть вызвано «выжиганием ресурсов организма» и коронавирусной инфекцией, которую перенесла артистка.

Сложно сказать, что происходит с певицей на видео с сорванного концерта. Ясно одно: что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма. У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна. Виноваты насыщенный график и недосып. Тем более если организм ослаблен после ковида, — отметил врач.

При этом промоутер Сергей Лавров серьезно сомневается, что певице пришлось остановить концерт из-за плохого самочувствия. По его мнению, причиной срыва выступления могло стать пристрастие МакSим к алкоголю. Промоутер отметил, что еще до болезни певицы в Рязани пришлось отменять концерт, так как Абросимова якобы заболела, о чем за полчаса предупредил директор артистки.

Вспомните другие сорванные концерты МакSим, где она так же не пела, а что-то мычала себе под нос. Все это было похоже на алкогольное опьянение. Думаю, и на этот раз она на голодный желудок выпила вискаря. Давление скакнуло, и ее повело, — считает Лавров.

18 марта МакSим прервала свой концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Как сообщал Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. МакSим вызвали скорую помощь. Позже певица извинилась перед зрителями в социальных сетях. Она также заявила, что за сорванный концерт в Сочи будут возвращены деньги, а в других городах в рамках тура выступления состоятся.