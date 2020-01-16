https://static.news.ru/photo/3c591b76-3846-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Максим Дунаевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Максим Дунаевский заявил, что намерен развестись со своей седьмой супругой Мариной Рождественской.

По его словам, их совместная жизнь закончилась, так как «невозможно продолжать, что невозможно взбодрить».

Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей, — отметил он.

Дунаевский также назвал 20 лет, прожитые вместе с Рождественской, невозможной цифрой.

При этом он вспомнил, что седьмая жена появилась в его жизни «красиво». Ему тогда было 54 года, а ей — 25 лет.

Я тогда чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым, — подчеркнул композитор.

Он добавил, что Рождественская смогла пройти проверку временем, передаёт «Россия 1».

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