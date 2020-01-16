Композитор Максим Дунаевский заявил, что намерен развестись со своей седьмой супругой Мариной Рождественской.
По его словам, их совместная жизнь закончилась, так как «невозможно продолжать, что невозможно взбодрить».
Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей, — отметил он.
Дунаевский также назвал 20 лет, прожитые вместе с Рождественской, невозможной цифрой.
При этом он вспомнил, что седьмая жена появилась в его жизни «красиво». Ему тогда было 54 года, а ей — 25 лет.
Я тогда чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым, — подчеркнул композитор.
Он добавил, что Рождественская смогла пройти проверку временем,
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