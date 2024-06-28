«Невозможно было смотреть»: Костюшкин признался, что сделал пересадку волос Костюшкин признался, что колол ботокс и делал пересадку волос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Костюшкин

Певец и участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» признался, что сделал пересадку волос, а также колол ботокс. По словам артиста, до пересадки он не мог на себя смотреть. Он также отметил, что не считает косметические процедуры исключительно женской прерогативой.

Год назад был период, когда я сделал себе пересадку волос. У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: «Кто этот отвратный мужик в зеркале?». Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку. Поэтому я очень хотел быстренько исправить это положение. Нашел контору в Питере — приехали турки, чтобы сделать пересадку волос. И круто сделали! — рассказал Костюшкин.

При этом ботокс не дал какого-либо заметного результата, добавил певец. Костюшкин объяснил, что у него очень активная мимика, поэтому препарат быстро «вымывается». Он также отметил, что не исключает возможности операции по круговой подтяжке лица через 10 лет.

В марте стало известно, что бывшие участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь готовы выступать вместе в рамках своего звездного дуэта, однако с важным условием — исполнению подлежат строго хиты группы.