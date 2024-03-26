Невнимательность Моргенштерна обернулась административными протоколами На рэпера Моргенштерна составили три протокола из‑за рекламы в Telegram

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн

На рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили три протокола из‑за рекламы в Telegram, сообщили «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Савеловском районном суде Москвы. Музыканту вменяют невыполнение требований по делу об административном правонарушении (статья 17.7 КоАП) — в его Telegram-канале были неверно оформлены рекламные посты.

Пресс-секретарь суда уточнила, что у исполнителя запросили необходимые данные, но он их не предоставил. По закону он должен был маркировать сообщения с рекламой установленным образом.

Ранее стало известно, что рэпер отправил 1 млн рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и спасал людей во время теракта. Также в ходе стрима он пообещал отправить деньги еще одному герою, история которого распространилась в СМИ. Предположительно, речь идет о россиянине, которому удалось отобрать автомат у террориста.

21 марта Московский городской суд рассмотрел жалобу Моргенштерна на решение оштрафовать его на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Постановление Савеловского районного суда оставили без изменений.