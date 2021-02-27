Невесту Данко затравили после слов об алиментщицах-попрошайках

https://static.news.ru/photo/31fd64e8-79a9-11eb-9da3-96000091f725_660.jpg Мария Силуянова, Александр Фадеев Фото: vk.com/djsiluyanova

Невесту певца Александра Фадеева, известного как Данко, Марию Силуянову затравили после её заявления о получающих алименты женщинах.

Многие пользователи Сети сочли нужным высказать своё мнение в комментариях на странице девушки в Instagram.

Я просто высказала личное мнение. Почему-то многие восприняли его в штыки. Повторю ещё раз, что у меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать. Мне нравятся самодостаточные женщины, не зависящие от других, — рассказала изданию StarHit Силуянова.

По словам невесты Данко, теперь ей пишут много неприятного, в том числе в адрес её маленького сына.

Подключились также блогеры, которые пишут мне с угрозами, — добавила Силуянова.

Одна из подруг девушки — продюсер Анна Либерман — пообещала привлечь к ответственности тех, кто угрожает и пишет гадости.

Это уголовно наказуемо. Мы уже обратились к юристу и будем привлекать к ответственности. Маша не против всех тех, кто получает алименты, а против дееспособных взрослых бездельниц и иждивенок, — сказала она.

Ранее Мария Силуянова назвала «попрошайками» женщин, которые после развода получают алименты. В настоящее время Силуянова воспитывает сына от предыдущего мужчины без его помощи. Недавно она купила двухэтажный дом в Ялте за 20 млн рублей и две квартиры-студии в посёлке Ливадия. По её словам, она не подавала на алименты принципиально, так как привыкла всегда рассчитывать только на себя. Силуянова также отметила, что предпочитает сама что-то делать, а не «бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося „три рубля“», писал NEWS.ru.