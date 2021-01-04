Невестка Валерии задумалась о втором ребёнке

https://static.news.ru/photo/752015f8-4ed0-11eb-bf55-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lianashulginaa

Лиана, супруга сына певицы Валерии, призналась, что уже задумывается о том, чтобы стать матерью во второй раз, хотя родила первенца всего несколько дней назад.

По словам 22-летней новоиспечённой матери, болезненные моменты, через которые ей пришлось пройти во время родов, забылись через считанные часы. Поэтому Лиана считает, что готова подарить мужу и других наследников.

Я уже готова! Девочки не бойтесь и не переживайте. Главное — настрой. Это должна испытать каждая девушка (по желанию естественно), — заявила Лиана.

1 января 2021 года певица Валерия стала бабушкой. У её сына Арсения Шульгина и невестки Лианы на свет появилась дочка, которую назвали Селин.

Молодой человек рассказал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По его словам, психологически это было очень тяжело. Шульгин сообщил, что жена и дочка пробудут в перинатальном центре ещё несколько дней, писал NEWS.ru.